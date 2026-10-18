السيد الصدر يدعو لوقفة موحدة في مدارس وجامعات العراق ضد قرار منع الحجاب

وقال في بيان ورد لـ ، "أجد من المصلحة الدينية والعقائدية والإنسانية.. أن تكون وقفة احتجاجية موحدة في توقيت واحد في مدارس وجامعاته الحكومية والأهلية النسوية والمختلطة ضد القرارات بمنع الحجاب في بعض دول العالم.. وتأييد حرية الملبس".وشدد على ضرورة "أن تكون الوقفة منظمة وسلمية ولبضعة دقائق لا تتعارض مع المنهج الدراسي لطلبتنا الأحبة، وذلك في صباح يوم الخميس القادم مع فائق الشكر والتقدير".واختتم السيد البيان بالقول "فلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع منع رفع أي صورة أو أي راية إلا علم العراق".