التعليم تعلن إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية على القبول المركزي

وجاء في بيان للوزارة، "تعلن إطلاق الاستمارة الإلكترونية لاستقبال الاعتراضات التي تشمل بعضا من فئات الطلبة في المركزي للسنة الدراسية 2027/2026 للقنوات العامة والمتميزين وذوي الشهداء".وأضاف البيان أن "المشمولين بالتقديم إلى الاستمارة الإلكترونية هم كل من الطلبة الذين لم يقدموا إلى استمارة القبول المركزي والذين لم يظهر لهم قبول، فضلا عن الطلبة ممن معدلاتهم (75% فأعلى) وظهر قبولهم في المعاهد".وأكدت الوزارة أن "التقديم يستمر إلى غاية يوم السبت المقبل الموافق 2026/10/24، عبر تطبيق (منصة قدم)"، مشيرة الى أنه "سيتاح للطالب التقديم إلى عشرة خيارات على وفق الحدود الدنيا للقبول المركزي، فيما يكون تفعيل الرقم الامتحاني للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق ".