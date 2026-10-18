التعليم العالي تكشف حقيقة إقالة عميد كلية الطب في جامعة البصرة​

نفت ، الأحد، إقالة عميد في ، مؤكدة التوصل إلى تفاهم مع الطلبة.

وقالت الوزارة، "تنفي صحة ما تداولته بعض صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن إقالة عميد في أو سحب يده على خلفية الأحداث الأخيرة"، مضيفة أن "هذه الأنباء عارية عن ولا تستند إلى معلومات رسمية".

وأوضح البيان أن "وزير والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حيدر بهاء الحسني وبالتنسيق مع السيد الاستاذ الدكتور عقيل فاهم الدهان، أجرى اتصالاً هاتفياً بممثل عن طلبة كلية الطب في جامعة البصرة، بحث خلاله مطالبهم واستمع إلى وجهات نظرهم، وأكد أهمية الحوار والتفاهم في معالجة الإشكالات المطروحة بما يحفظ المسيرة التعليمية ويضمن استمرارها".



وأبدى الطلبة، خلال الاتصال وفق البيان "استعدادهم للعدول عن الإضراب والعودة إلى مقاعد الدراسة ومواصلة مسيرتهم الأكاديمية انطلاقاً من حرصهم على مستقبلهم العلمي والمهني".



وأكد العالي "أهمية التعامل المسؤول مع مطالب الطلبة واعتماد الحوار البنّاء في معالجة القضايا التي تواجههم"، داعياً التدريسيين والعمادات الجامعية إلى "التواصل الإيجابي معهم والتعامل بروح تربوية وأكاديمية مسؤولة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويحافظ على البيئة الجامعية".