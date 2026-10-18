بغداد.. اعتقال مخالفين ضمن حملة لملاحقة مركبات تصدر "أصواتاً عالية"

أعلنت ، عن اعتقال مخالفين ضمن حملة لملاحقة مركبات تصدر "أصواتاً عالية".

وجاء في بيان للقيادة، "استجابة سريعة لمناشدات أهالي وزيونة، وبإيعاز مباشر من اللواء الركن مفارز وتشكيلات قوى الأمن الداخلي في شرطة ، تطلق حملة لملاحقة وضبط المركبات المخصصة للسباقات والدراجات النارية التي تصدر أصواتاً عالية وتثير الرعب بين الأطفال وكبار السن واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم".

وأضاف البيان "اسفرت الحملة عن إلقاء القبض على عدد من المخالفين في خطوة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين".