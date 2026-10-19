تنويه حكومي للمواطنين بشأن شراء اللحوم

وذكر المتحدث باسم الوزارة قصي الحطاب في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "الفرق الرقابية البيطرية التابعة للوزارة في والمحافظات، تنفذ جولات ميدانية شبه يومية لمتابعة واقع اللحوم المعروضة في الأسواق، ضمن خطة رقابية أعدتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية".وأوضح أن "الفرق البيطرية تتابع عمليات الذبح وتداول اللحوم بشكل مكثف، فضلاً عن مراقبة المجازر للتأكد من مدى التزامها بالضوابط الصحية والبيطرية"، مبيناً أن "الوزارة تعمل بالتعاون مع القوات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، والحد من عمليات الذبح العشوائي وتسويق اللحوم غير الخاضعة للفحص".وأكد "وجود تحديات تواجه ملف المجازر في البلاد، لاسيما أن جزءاً كبيراً منها يعود إلى ، فضلاً عن تفاوت أوضاعها بين مجازر عاملة ومجازة وغير مجازة أو غير فاعلة، الأمر الذي يتطلب معالجة تنظيمية ورقابية مستمرة لضمان توفير بيئة آمنة لعمليات الذبح والتداول".ودعا المواطنين إلى "عدم شراء اللحوم مجهولة المصدر أو المعروضة في أماكن غير خاضعة للرقابة البيطرية، والتوجه لاقتناء تلك التي تحمل ختماً بيطرياً رسمياً في المنافذ التجارية الموثوقة، لا سيما (الهايبر ماركت)، بوصفه مؤشراً على خضوعها للفحص الأصولي والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري بشكل آمن"، مشدداً على "أهمية تعاون المواطنين مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن حالات الذبح العشوائي أو بيع اللحوم غير المختومة".