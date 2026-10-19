التعليم تصدر بيانا بشأن تقديم طلبة المدارس الدولية الى الجامعات

وقالت الوزارة، في بيان ورد لـ ،: "نود إعلام الطلبة من خريجي المدارس الدولية بأن التقديم إلى الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2027/2026 سيُتاح إلكترونياً خلال الأيام المقبلة عبر تطبيق (منصة قدم)".وأضافت أن "التقديم سيكون باستخدام الرقم الامتحاني والرمز المزوّدين للطلبة من مدارسهم".ودعت الطلبة إلى "متابعة الموقع الرسمي للوزارة والمنصات المعتمدة للاطلاع على الإعلانات والتعليمات الخاصة بآلية التقديم ومواعيده".