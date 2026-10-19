الإعلان عن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن " أعلنت نتائج قبول الطلبة الـ 20% الأوائل خريجي المعاهد للسنة الدراسية 2027/2026" ،موضحة أنه "تم قبول (2385) طالبا في الكليات والأقسام على وفق التخصصات المناظرة".وأضافت أنه "بإمكان الطلبة الحصول على نتيجة من خلال الدخول الى تطبيق (منصة قدم) والضغط على نتائج القبول/ التثبيت".وأكدت أنه "على الجامعات اعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq)، والمباشرة بإجراءات تسجيل الطلبة المقبولين".