النزاهة: الحبس لمسؤول سابق في مديرية بلدية الحلة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ " المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار الحكم بحقّ المُدان؛ لقيامه بتخصيص وتسجيل قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لأحد الشهداء، استناداً إلى (168 لسنة 2014)، وإعادة تسجيلها باسم مُستفيدٍ آخر، مُبيّنةً أنَّه لم يتم تخصيص قطعة أرضٍ بديلةٍ لورثة الشهيد"، مُنوّهةً بأنَّ "المُتَّهم قام بذلك الإجراء، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة؛ بغية تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ".وتابعت إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، المُتمثّلة في أقوال المُمثّلين القانونيّين لمُديريَّة بلديَّات وبلديَّة والتقرير التدقيقيّ الصادر عن ،وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة، وكتاب مُديريَّة البلديَّات العامَّة، ومحضر التخصيص الصادر عن المحافظة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".