خبر سار للموظفين

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن "وزير المالية ، وجه إدارة بإطلاق القروض المالية للموظفين، وتسهيل إجراءات الحصول عليها، مع التركيز على اختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وتبسيط خطوات التقديم".وأضاف، أن "ذلك جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير المالية، فالح ساري، الى المصرف، حيث ترأس اجتماعاً ضم علي كريم ، وعدد من المسؤولين، اطّلع فيه على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة".وتابع أن "وزير المالية استمع إلى شرح قدمه المدير العام عن مراحل تحديث المصرف وتطوير أنظمته، ولا سيما التوجه نحو أتمتة الإجراءات واعتماد التقنيات الإلكترونية في إدارة العمليات المصرفية، بما يسهم في تبسيط المعاملات وتحسين كفاءة العمل".وإلى جانب إطلاق القروض المالية، أوعز وزير المالية، "بتوفير التسهيلات المصرفية اللازمة للقطاع الخاص وتمكين شركاته من الوصول إلى التمويل اللازم، بما يدعم نشاطها الإنتاجي والاستثماري، ويعزز دورها في خلق فرص العمل وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية".وافتتح وزير المالية، فالح ساري، خلال الزيارة، فرع جديد مخصص لرجال الأعمال داخل المبنى الرئيس للمصرف، في خطوة تستهدف توفير خدمات مصرفية أكثر تخصصاً وتسهيل إنجاز معاملاتهم".وأكد، أن "مصرف يمثل ركيزة أساسية في المنظومة المصرفية الحكومية، لما يؤديه من دور في دعم النشاط الاقتصادي وتقديم للمواطنين ومختلف القطاعات، الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير بنيته التقنية والإدارية والارتقاء بمستوى أدائه"، موضحا أن "هذه الزيارة تأتي في إطار توجهات الوزارة نحو تحديث القطاع المصرفي، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية في إدارة العمليات المالية، بما ينسجم مع مسار الإصلاح المالي والإداري".