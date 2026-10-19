زخات مطر ولا حرارة اربعينية رغم ارتفاعها

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في بينما تنخفض قليلا في "، مبينة أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق".واضافت أن "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق"، موضحة ان "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".