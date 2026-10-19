كربلاء تستعد لإنشاء أول مشروع عراقي لإنتاج الكهرباء والأسمدة من النفايات

وقال مدير بلدية ، المهندس حسن ، إن البلدية باشرت، بالتعاون مع إحدى الشركات، إعداد دراسة أولية لإنشاء محطة لطمر النفايات ومعالجتها وفرزها وتدويرها، بهدف إنتاج الكهرباء والمواد العضوية والأولية.وأوضح أن موقع المشروع سيكون في الجهة الجنوبية الغربية من كربلاء، على مسافة تتراوح بين 22 و24 كيلومتراً خارج الحدود الإدارية لقضاء والبلديات، بما ينسجم مع الضوابط البيئية التي تراعي اتجاه الرياح ومواقع السكن المجاورة.وأضاف أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة على مستوى المخططات، ومن المؤمل أن يُوضع حجر الأساس له في منتصف عام 2027، مشيراً إلى أن تنفيذه سيكون بالتعاون بين مديريتي البلدية والبلديات والعتبة الحسينية .ولفت الشريفي إلى أن الكلفة المالية للمشروع تصل إلى مئات المليارات من الدنانير، مبيناً أنه سيتيح إنتاج والأسمدة والمواد العضوية، فضلاً عن مواد أولية مثل المعادن والورق والبلاستيك.وأشار إلى أن آلية العمل ستتضمن جمع النفايات ونقلها إلى المحطات الوسطية، ثم إلى محطات المعالجة، مؤكداً أن البلدية لا تعتمد الحرق في التخلص من النفايات.وبيّن أن عمليات المعالجة وفق المعايير المعتمدة تمر بمراحل متعددة تبدأ بالجمع، ثم الفرز والمعالجة، وصولاً إلى تحويل النفايات إلى مصادر للطاقة ومواد أولية، من بينها العضوية، فضلاً عن إنتاج الكهرباء.