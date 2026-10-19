تأجيل محاكمة مثنى السامرائي إلى 29 تشرين الأول

وكانت المحكمة قد حددت اليوم، 19 تشرين الأول، موعداً لمحاكمة الموقوف على ذمة القضية المرتبطة بالمسؤول السابق في .واعتقلت السلطات الأمنية السامرائي في 28 حزيران 2026.