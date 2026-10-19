استخراج 214 إبرة ودبوساً من بطن مريض في عملية جراحية معقدة بسامراء (صور)

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تمكّن فريق طبي متخصص في من استخراج 214 إبرة ودبوساً من التجويف البطني لمريض يبلغ من العمر 38 عاماً، خلال عملية جراحية معقدة أسهمت في إنقاذ حياته.

وذكر إعلام المستشفى، في بيان، أن العملية أُجريت بإشراف اختصاصي الجراحة العامة الدكتور علي سعدي عمر، وبمشاركة فريق طبي وتمريضي وتقني متخصص.



من جانبه، أكد مدير ، عمر زحام خليل، أهمية دعم الملاكات الطبية والتمريضية وتعزيز إمكاناتها المهنية، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.