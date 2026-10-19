نقابة الصحفيين تدعم دعوة القاضي زيدان لتعديل الدستور العراقي

وقالت النقابة، في بيان إنها "تثمن دعوة ، القاضي ، الى مراجعة أحكام الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليه وتجاوز جميع الإشكالات في التطبيق والتفسيرات والتي أسهمت في تعطيل استحقاقات دستورية".وشددت النقابة على ان "دعوة رئيس هذه تعد مسؤولية قانونية وفرصة تاريخية تتطلب من الجميع العمل الجاد والمخلص لتعزيز عمل النظام الديمقراطي والسياسي في وتطويره وإصلاح مواطن الخلل التي أشار اليها رئيس مجلس ".وأكدت أن "رئيس الأعلى ما كان ليطلق دعوته هذه وفي هذه المرحلة الحساسة من تأريخ خبرته وحنكته ومتابعاته الحثيثة لتحديات عمل النظام الديمقراطي والسياسي في العراق بعد عام 2003 ".وتابع أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجد مسؤولياته القانونية والأخلاقية ورعايته للقانون والعدالة في العراق والمصلحة العليا للبلد تجعله يؤشر مواطن الخلل في مواد الدستور من اجل وضع الحلول الجذرية لإجراء التعديلات اللازمة عليها بهدف ضمان متطلبات الدولة وتطوير تجربتها الديمقراطية وتعزيز سيادة الدولة والقانون وضمان حقوق المجتمع وحرية الأفراد على حد سواء".وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى وجد بأن التجربة كشفت عن إشكالات في تطبيق الدستور وتفسيره أسهمت في تعطيل الاستحقاقات الدستورية ومن أبرزها انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة الأكبر".وأعلنت العراقيين والأسرة الصحفية "تبنيها أي طروحات ومقترحات في هذا الصدد والترويج لها إعلامياً وبما يصب في مصلحة العراق وتقدمه واستقراره".