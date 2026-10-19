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بإشراف القضاء.. إتلاف نحو 85 كيلوغراماً من المخدرات في البصرة

محليات

2026-10-19 | 07:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بإشراف القضاء.. إتلاف نحو 85 كيلوغراماً من المخدرات في البصرة
47 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، إتلاف نحو 85 كيلوغراماً من المواد المخدرة المضبوطة والمحفوظة لدى قسم الطب العدلي في دائرة صحة البصرة، بإشراف قضائي وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقال رئيس اللجنة، القاضي أسامة داخل، إن الكمية المتلفة بلغت 84 كيلوغراماً و338 غراماً و520 ملغراماً من المواد المخدرة المختلفة.

وأضاف أن عملية الإتلاف شملت أيضاً 63 ألفاً و602 قرص من مواد مخدرة مختلفة، فضلاً عن 1342 قطرة مخدرة و1356 ملليلتراً من السوائل المخدرة.

وأشار إلى أن العملية نُفذت بالتنسيق مع وزارة الصحة وقسم الطب العدلي في البصرة، ضمن الإجراءات المعتمدة للتعامل مع المواد المخدرة المضبوطة.
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