بإشراف القضاء.. إتلاف نحو 85 كيلوغراماً من المخدرات في البصرة

وقال رئيس اللجنة، القاضي أسامة داخل، إن الكمية المتلفة بلغت 84 كيلوغراماً و338 غراماً و520 ملغراماً من المواد المخدرة المختلفة.وأضاف أن عملية الإتلاف شملت أيضاً 63 ألفاً و602 قرص من مواد مخدرة مختلفة، فضلاً عن 1342 قطرة مخدرة و1356 ملليلتراً من السوائل المخدرة.وأشار إلى أن العملية نُفذت بالتنسيق مع وقسم الطب العدلي في ، ضمن الإجراءات المعتمدة للتعامل مع المواد المخدرة المضبوطة.