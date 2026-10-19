التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة ضمن قناة النخبة

وذكرت الوزارة، انه تم قبول (18) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2025/2024 و (78) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2026/2025 في تخصصات القانون والتربية والإدارة والاقتصاد والتربية الأساسية والإدارة الصناعية للنفط والغاز وفق ضوابط الخاصة بالقناة.وبينت انه بإمكان الطلبة الحصول على نتيجة القبول من خلال الدخول الى تطبيق (منصة قدم) والضغط على نتائج القبول / التثبيت.وأكدت "اعتماد الجامعات بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq)، والمباشرة بإجراءات تسجيل الطلبة المقبولين".