الحبس 100 يوم بحق ملاك القيسي وأوسكار وجوانا علي بتهمة نشر محتوى مخل بالآداب

وقال مصدر للسومرية نيوز، إن الحكم جاء عقب إجراءات اتخذتها في بحق المذكورين.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير 2023 عن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة ومحاربة "المحتوى الهابط" الذي يخالف الأخلاق والتقاليد العامة.