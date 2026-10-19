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نينوى.. ضبط وإتلاف أكثر من 60 طناً من حليب الأطفال غير المرخص صحياً
محليات
أعلنت دائرة صحة نينوى، اليوم الاثنين، ضبط وإتلاف أكثر من 60 طناً من حليب الأطفال غير المرخص صحياً.
2026-10-19 | 09:15
2026-10-19T09:15:55+00:00
Alsumaria Tv
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نينوى.. ضبط وإتلاف أكثر من 60 طناً من حليب الأطفال غير المرخص صحياً
134 شوهد
أعلنت
دائرة صحة نينوى
، اليوم الاثنين، ضبط وإتلاف أكثر من 60 طناً من حليب الأطفال غير المرخص صحياً.
وقالت صحة
نينوى
، في تصريح خاص لـ
السومرية نيوز
، إن "شعبة الرقابة الصحية في
محافظة نينوى
، بالتعاون المشترك مع
مديرية الأمن الوطني
، وجهت ضربة قاصمة لشبكة غش تجاري تستهدف أرواح الطفولة البريئة، أسفرت عن ضبط وإتلاف أكثر من 60 طناً من حليب الأطفال غير المرخص صحياً".
وأضافت أن الكميات المضبوطة جرى إتلافها، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها الرقابية لمنع وصول المنتجات غير المرخصة إلى الأسواق، والحفاظ على سلامة المستهلكين.
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