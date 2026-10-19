نينوى.. ضبط وإتلاف أكثر من 60 طناً من حليب الأطفال غير المرخص صحياً

وقالت صحة ، في تصريح خاص لـ ، إن "شعبة الرقابة الصحية في ، بالتعاون المشترك مع ، وجهت ضربة قاصمة لشبكة غش تجاري تستهدف أرواح الطفولة البريئة، أسفرت عن ضبط وإتلاف أكثر من 60 طناً من حليب الأطفال غير المرخص صحياً".وأضافت أن الكميات المضبوطة جرى إتلافها، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها الرقابية لمنع وصول المنتجات غير المرخصة إلى الأسواق، والحفاظ على سلامة المستهلكين.