مصرف الرافدين يعلن إطلاق السلف الإلكترونية للموظفين والمتقاعدين

وذكر بيان للمصرف، انه "برعاية معالي وزير المالية، يعلن عن إطلاق حزمة جديدة من والتمويلية، دعماً للمواطنين والقطاع الخاص وتنفيذاً للتوجهات الحكومية بتطوير القطاع المصرفي وتعزيز التحول الرقمي".وتضمنت زيارة الوزير – وفق البيان – "عقد اجتماع مع الكادر المتقدم، وجولة تفقدية شملت خدمة الزبائن وفرع رجال الأعمال وقسم الخزائن وشعبة العد والفرز، للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للزبائن".وأضاف البيان، ان "الحزمة شملت إطلاق السلف الإلكترونية للموظفين والمتقاعدين الموطّنة رواتبهم لدى المصرف من حاملي بطاقة ، وفق الضوابط المعتمدة، وافتتاح فرع رجال الأعمال لتقديم خدمات مصرفية متخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية".كما تضمنت "إطلاق المصرفي (OBDX)، وتفعيل الإشعارات الفورية عبر الرسائل النصية (SMS) لحركات السحب والإيداع في (٩٦) فرعاً تعمل بالنظام المصرفي الإلكتروني الشامل، مع استمرار تحويل بقية الفروع وتوسيع نطاق الخدمات تباعاً".