توجيه حكومي لوسائل الاعلام لتنظيم العمل الإعلامي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "استناداً إلى الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100) لسنة 2004 النافذ، الذي أناط بهيأة الإعلام والاتصالات تنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية ، وحرصا على تنظيم العمل الإعلامي وفق أطر قانونية تكفل حقوق المؤسسات الإعلامية والجمهور، ندعو المؤسسات الإعلامية العاملة في العراق التي لم تستحصل على الترخيص أو لم تستكمل إجراءاته، بما فيها القنوات الفضائية، والقنوات الفضائية التي تبث عبر الإنترنت، والقنوات الإلكترونية، والمكاتب الإعلامية، والوكالات الإخبارية وبرامج البودكاست والمواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات الإعلامية، وأجهزة البث المباشر الثابتة والمتحركة والمحمولة)، إلى استيفاء متطلبات الترخيص وفقا للضوابط والتعليمات النافذة".وأضاف ان "تقديم الطلبات واستكمال الوثائق يكون إلكترونياً حصراً عبر بوابة للهيأة (eservice.cmc.iq)، خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من ۲۰۲٦/١٠/١٥ ، وتتولى دائرة التنظيم الإعلامي في الهيأة تقديم الدعم اللازم للمؤسسات المشمولة خلال هذه المدة".وتابعت "عند انقضاء المدة دون استكمال إجراءات الترخيص، ستتخذ بحق المؤسسات المخالفة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في لائحة مخالفات الجهات الإعلامية العاملة في العراق رقم (28) لسنة 2026 ، ومنها إيقاف نشاطها داخل جمهورية العراق، ومخاطبة شركات الأقمار الصناعية عبر القنوات الدبلوماسية لإيقاف بث القنوات غير المرخصة"، داعية "المؤسسات المشمولة الى التعامل مع هذا الإعمام بالجدية اللازمة والالتزام بالمدة المحددة تجنبا لاتخاذ الإجراءات المقررة بحقها".