تحذير من الحصبة وإجراءات بين المركز والاقليم

وقال مدير عام صحة ، ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "انتشار مرض الحصبة لا يقتصر على ، بل يشمل عدداً من المدن العراقية"، مشدداً على "ضرورة إطلاق حملة وطنية شاملة للتلقيح للحد من انتشار المرض وحماية العامة".وأضاف، أن "المعلومات والإحصاءات المتوافرة لدينا تشير إلى أن انتشار مرض الحصبة لا يقتصر على إقليم ، وإنما يشمل أيضاً عدة مدن في ، الأمر الذي يستدعي تنفيذ حملة وطنية للتلقيح تتولى مسؤولية إطلاقها".وتابع، أن "تنفيذ الحملة يتطلب تخصيص ميزانية مالية خاصة، أو أن تتولى المنظمات الدولية المعنية، مثل للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، دعم تنفيذها"، مبيناً أن "حكومة إقليم كردستان وجهت كتاباً رسمياً إلى الاتحادية، كما طلبت من العالمية التواصل مع بهدف الدفع نحو إعلان حملة وطنية للتلقيح ضد مرض الحصبة".وأشار محمد إلى أن "وزارة الصحة الاتحادية تتولى تأمين اللقاحات اللازمة لتنفيذ الحملة"، مؤكداً "أهمية التنسيق بين الجهات الصحية الاتحادية وحكومة الإقليم والمنظمات الدولية المعنية لضمان تنفيذ الحملة على المستوى الوطني".