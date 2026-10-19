استلام الدفعة الأولى من مستحقات شركة (هانوا) المنفذة لمشروع بسماية

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، أن "رئيس ، ، أعلن استلام الدفعة الأولى من مستحقات شركة "هانوا" الكورية المكلّفة بتنفيذ مشروع مدينة بسماية السكني، والبالغة 111 مليون دولار من أصل المبلغ الكلي البالغ 222 مليون دولار، بتدخل مباشر ومتابعة مستمرة من قبل رئيس ، وبالتعاون المثمر مع ومصرف ولجنة الاستثمار والتنمية النيابية".وأضاف البيان أن "الفترة الماضية شهدت اتخاذ إجراءات موازية لتجاوز العقبات الميدانية والمالية، من بينها إكمال السندات العقارية اللازمة للمواطنين، وإطلاق القروض المستحقة، إلى جانب تفعيل الشركات الخدمية داخل المدينة لتلبية احتياجات الساكنين ومعالجة المشاكل الخدمية".وأشار إلى أنه "تم الاتفاق مع السفير الكوري والشركة المنفذة على جدولة تسليم الدفعة الثانية والأخيرة بعد ستة أشهر، بما يضمن استقرار المشروع واستمرارية العمل فيه بكفاءة عالية".