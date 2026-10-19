النزاهة تضبط متهمين بالتزوير والإضرار والاستيلاء على المال العام في ذي قار

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنَّ "ملاكاتها في ، كشفت حدوث تواطؤ من قبل مسَّاحٍ يعمل بدائرة عقارات الدولة - ، في قضيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمشروع إنشاء مخازن وصالات عرضٍ ومحلاتٍ على تبلغ مساحته (٦٠٠٠ م2)، لافتةً إلى أنَّ المسَّاح الذي أُلْقِيَ القبض عليه وتوقيفه؛ لإحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، هو ابن المُستثمر".وأضافت، "في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ تمكَّن الفريق الذي انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء ؛ من ضبط مُوظَّفٍ في الدائرة استغلَّ وظيفته واستولى بغير حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة، مُوضحةً أنَّ أعمال المُتابعة والتحرّي توصَّلت إلى قيام المُتَّهم باختلاس موادّ كهربائيَّةٍ كانت بذمَّته، وتشمل (كابلات "مُختلفة الحجم والطول" وبروجكترات)، مُنوّهةً بضبط الموادّ في الدار العائدة له".في عمليَّةٍ ثالثةٍ، تابع فريق عمل مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة ورصد أحد الأشخاص بحوزته معاملات ومحاضر تخصيص قطع أراضٍ عائدةٍ للبلديَّة، فضلاً عن وكالاتٍ وصكوكٍ، وكشفت قيام المُتَّهم الذي تمَّ ضبطه ببيع عقاراتٍ مملوكةٍ للدولة لأشخاصٍ مُتوفّين عن طريق تزوير مُستمسكاتهم الرسميَّة، بحسب البيان.ولفتت إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي المُختصّ بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام الموادّ (٣٤٠ ،٣١٦ ،٢٨٩) من قانون العقوبات".