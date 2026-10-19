البنك المركزي: رسوم على العملات التالفة بسبب الاهمال

وقال البنك ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "تسلم طلبات استبدال العملة التالفة يتم مباشرة عن طريق المصارف، إذ يمكن لأي مواطن مراجعة المصرف لإيداع المبالغ النقدية التالفة".وأوضح أن "بعض المصارف لا تتسلم العملة التالفة، الأمر الذي تسبب في إشكاليات لدى المواطنين، فيما يتعامل البنك المركزي مباشرة مع المصارف والمؤسسات المالية، ولا يتعامل مع المواطنين بشكل مباشر".وأضاف: "قرر البنك المركزي فتح منصة إلكترونية عبر منصة أور، تتيح للمواطن الدخول إليها وإدخال جميع البيانات المطلوبة وفقاً للفيديو المرفق واستكمال الإجراءات اللازمة ليحدد له بعد ذلك موعداً لمراجعة الجهة المعنية وتسليم العملة التالفة بغض النظر عن المبلغ".وفي ما يتعلق بآلية استبدال العملة التالفة، أوضح أن "هناك تعليمات بهذا الشأن إذ إن بعض حالات التلف تكون ناتجة عن الإهمال وقلة الحذر وعدم الاهتمام بالحفاظ على العملة، في حين تنتج حالات أخرى عن ظروف خارجة عن إرادة المواطنين أي إنها تحدث قضاء وقدراً".وتابع: "في الحالات التي لا يكون فيها التلف ناتجاً عن إهمال تستبدل العملة من دون مقابل، أما إذا كان التلف ناتجاً عن قلة الحذر أو الإهمال، فلا يكون البنك ملزماً بتحمل تكاليف الاستبدال بالكامل، إذ تستوفى نسبة محددة وفقاً للتعليمات المعتمدة".