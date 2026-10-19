ما صحة مضاعفة سعر التعرفة الكهربائية في العراق؟

وقال الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء جياد، في بيان تابعته ، إن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مضاعفة سعر التعرفة الكهربائية غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ولا يستند إلى أي قرار رسمي".وأوضح أن "أسعار التعرفة المعمول بها حالياً باقية دون أي تغيير، وأن أي تعديل عليها سيُعلن حصراً عبر القنوات الرسمية للوزارة".ودعا "المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".