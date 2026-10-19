الوائلي يكشف عن توجيه بالسماح بإدخال شحنات الخضرة المتكدسة في المنافذ

وقال الوائلي في بيان، "أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة، ومدير على اهتمامهما المباشر وتوجيهاتهما الحثيثة في معالجة موضوع شحنات الخضرة المتكدسة في المنافذ الحدودية، والسماح بإدخالها إلى البلاد، بما يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري وضمان انسيابية وصول هذه المحاصيل إلى الأسواق المحلية".وأضاف: "تعكس هذه الاستجابة حرص دولة رئيس مجلس الوزراء ومتابعته المباشرة للقضايا التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، واهتمامه بتذليل المعوقات التي قد تؤثر في حركة الأسواق وتوافر المواد الغذائية، ولا سيما المحاصيل الزراعية سريعة التلف، التي تتطلب إجراءات عاجلة للحفاظ عليها وضمان وصولها إلى المستهلك دون تأخير".وأتم: "نجدد التزامنا الكامل بتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، والعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبسيط الإجراءات ومعالجة المعوقات، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على انسيابية الحركة التجارية عبر منافذنا الحدودية، وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة".