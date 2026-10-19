التربية تتخذ قراراً يخص خريجي محو الأمية والتعليم المسرع واليافعين

وجاء في بيان للوزارة، "أقرت هيئة الرأي في قبول خريجي مراكز محو الامية والتعليم المسرع واليافعين الحاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية في الدراسة المتوسطة المسائية، ورفع سقف العمر المسموح للقبول من (20) إلى (28) سنة".

وأضاف البيان أن " العام والأهلي والأجنبي وجهت للتربية في المحافظات كافة باعتماد القرار والعمل بموجبه".