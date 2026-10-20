الامطار تقسو.. أربعة أيام من الزخات المتواصلة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائما على العموم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشده تكون رعدية أحيانا في أماكن متفرقة من البلاد والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر رعدية أحيانا في أماكن متفرقة من البلاد والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في ومقاربه في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في عن اليوم السابق".وتابعت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون غائما على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية أحيانا في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق"، موضحة ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائما مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية و الوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".