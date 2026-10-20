أعدموا على يد داعش.. بدء مراسيم تشييع رفاة 47 شهيدا من اهالي جنوب الموصل

وقال مراسل ، ان " تشييع رفاة 47 شهيدا من اهالي ".وأضاف ان "الشهداء اعدمهم تنظيم الإرهابي خلال سيطرته على مدينة والقي بجثثهم في مقابر جماعية"، مشيرا الى ان "هؤلاء تم التعرف عليهم عبر تحليل الـDNA ".وذكر ان "اغلب الضحايا هم منتسبين من القوات الأمنية وموظفين".