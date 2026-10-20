العراق يتحرك لخزين قبل الشتاء

وقال المتحدث باسم الوزارة سليم ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن " لتوزيع المنتجات النفطية قامت بتعزيز الخزين الإستراتيجي للمنتوجات"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوة تأتي لضمان تغطية كامل الحاجة المحلية خلال فصل دون أي معوقات".من جانبها، أكدت عضو والغاز والثروات الطبيعية في ، النائب كولسل المخلص، في للصحيفة الرسمية وتابعته نيوز، أن "الاستعدادات كانت مبكرة من قبل لتوفير المشتقات كالنفط الأبيض والغاز خلال فصل الشتاء"، مبينة أن "تأمين الخزين المناسب ومتابعة منظومة التوزيع ستكون عوامل أساسية لتجنب أي نقص، خاصة مع ارتفاع حجم الطلب خلال أشهر البرد".وفي السياق ذاته، أشار عضو اللجنة، النائب الجوراني، إلى أن "اللجنة لا تتوقع حصول أزمة في توفير النفط الأبيض أو الغاز"، مبيناً أن " المحلية قادرة على الاستعداد وتأمين الكميات المطلوبة، مع ضرورة أن تعمل وزارة النفط مبكراً على تعزيز الخزين والتجهيز وضمان إنسيابية التوزيع".وأضاف أن " يمتلك اليوم قدرة تكريرية أفضل، والمطلوب استثمارها بالشكل الصحيح حتى لا يشعر المواطن بأي انعكاس مباشر للتوترات الإقليمية على توفر المشتقات النفطية".