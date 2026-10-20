المرور: إجراءات لتخفيف الازدحامات واستمرار تسقيط المركبات

وقال مدير العامة في المديرية، العقيد ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المديرية تعمل على الحد من الازدحامات المرورية عبر نشر مفارزها منذ ساعات الصباح الأولى، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في تنظيم حركة السير والمرور"، مبيناً أن "هذه الإجراءات أسهمت في تخفيف حدة الزحامات في العاصمة ".ولفت الى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي المديرية لتطوير العمل المروري وتنظيم حركة المركبات، بما يسهم في تحسين انسيابية السير والحد من الازدحامات في بغداد والمحافظات".وأضاف، أن "إجراءات تسقيط المركبات ذات الموديلات القديمة مستمرة وترقين قيودها، إلى جانب منح أرقام للمركبات الداخلة إلى بصورة رسمية، في إطار تنظيم عمل هذه المركبات وفق الضوابط المعتمدة".وفي ما يتعلق بالغرامات المرورية، أوضح محمد أن "المديرية تعمل جاهدة على ربط الغرامات بين المركز وإقليم "، مشيراً إلى "وجود قاعدة بيانات مشتركة بين الجانبين تدعم هذه الجهود".