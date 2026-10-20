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المرور: إجراءات لتخفيف الازدحامات واستمرار تسقيط المركبات

محليات

2026-10-20 | 04:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المرور: إجراءات لتخفيف الازدحامات واستمرار تسقيط المركبات
707 شوهد

السومرية نيوز- محلي
أكدت مديرية المرور، اليوم الاثنين، استمرار جهودها لتقليل الازدحامات المرورية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، فيما كشفت عن إجراءات لتوحيد الغرامات المرورية بين المركز وإقليم كردستان.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في المديرية، العقيد حيدر شاكر محمد، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "المديرية تعمل على الحد من الازدحامات المرورية عبر نشر مفارزها منذ ساعات الصباح الأولى، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في تنظيم حركة السير والمرور"، مبيناً أن "هذه الإجراءات أسهمت في تخفيف حدة الزحامات في العاصمة بغداد".
ولفت الى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي المديرية لتطوير العمل المروري وتنظيم حركة المركبات، بما يسهم في تحسين انسيابية السير والحد من الازدحامات في بغداد والمحافظات".
وأضاف، أن "إجراءات تسقيط المركبات ذات الموديلات القديمة مستمرة وترقين قيودها، إلى جانب منح أرقام للمركبات الداخلة إلى العراق بصورة رسمية، في إطار تنظيم عمل هذه المركبات وفق الضوابط المعتمدة".
وفي ما يتعلق بالغرامات المرورية، أوضح محمد أن "المديرية تعمل جاهدة على ربط الغرامات بين المركز وإقليم كردستان"، مشيراً إلى "وجود قاعدة بيانات مشتركة بين الجانبين تدعم هذه الجهود".
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