تحديث جديد.. تقلبات بالطقس ولا استقرار جوي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "توقعات نماذج الطقس تشير إلى تأثر البلاد بحالات من عدم الاستقرار الجوي خلال الثلث الأخير من شهر تشرين الأول الجاري، نتيجة تتابع المنظومات الجوية الخريفية وتباين الكتل الهوائية المؤثرة في المنطقة".وأضافت ان "الحالة الجوية الأولى تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20-10، وتستمر لعدة أيام، وتمتاز بفرص تساقط زخات مطر خفيفة الشدة، وأحياناً معتدلة، في أماكن متفرقة من مدن البلاد وعلى فترات متقطعة، مع احتمالية حدوث البرق والرعد، فضلاً عن نشاط الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار محليا".وذكرت ان "فرص هطول الأمطار تستمر خلال يومي الأربعاء والخميس، مع تباين في فرص الهطول وكمياته مكانياً وزمانياً، تبعا لتطور السحب الركامية ومساراتها"، متوقعة "حدوث تقلبات في اتجاهات الرياح السطحية وتفاوت في درجات الحرارة، بالتزامن مع تباين الغطاء السحابي وأختلاف تأثير الكتل الهوائية".