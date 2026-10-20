قروض وسلف جديدة للموظفين والمتقاعدين في 10 مجالات ونسبة الفائدة

وجاء في وثيقة صادرة من المصرف واطلعت عليها ، ان "سلف الموظفين تتضمن:-من 5 إلى 25 مليون دينار لمدة خمس سنوات، بفائدة سنوية متناقصة تبلغ 8% وبدون كفيل.-سلف الموظفين (العقود) تصل إلى 5 ملايين دينار، لمدة خمس سنوات وبفائدة 8% تناقصية وبدون كفيل.-سلف المتقاعدين بمبالغ تتراوح بين 5 و15 مليون دينار، لمدة خمس سنوات وبفائدة 8% متناقصة وبدون كفيل.-خدمة اقساطي بين 5 ملايين و125 مليون دينار، بأقساط تمتد إلى 12 شهراً.- خدمة قسط للموظفين والمتقاعدين بمبالغ تتراوح بين 250 ألفاً و25 مليون دينار، وبفترة زمنية تبلغ 36 شهراً.-بطاقة الائتمانية بسقف يصل إلى 5 ملايين دينار-سلفة زواج تصل إلى 10 ملايين دينار لمدة خمس سنوات-قروض وصيانة الوحدات السكنية تصل إلى 75 مليون دينار.-قروض ذوي المهن الصحية تصل إلى 80 مليون دينار لمدة خمس سنوات.-سلف جامعية تتراوح بين 25 و50 مليون دينار لمدة خمس سنوات.