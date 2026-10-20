بالوثيقة.. وزير الداخلية يوجه بترقية الضباط من رتبة مقدّم لعقيد ومن عقيد إلى عميد

وتقدم "بالشكر والتقدير إلى رئيس القائد العام للقوات المسلحة على دعمه ومساندته لهذا التوجّه الذي ينصف الضباط ويضمن حقوقهم المستحقة".واكد ان "منح الضباط استحقاقاتهم في وقتها يحفظ المهنية ويحقق العدالة، ويحافظ على الاستقرار المهني وعدم واللجوء إلى الوساطات للحصول على حقوقهم".