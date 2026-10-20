العراق يسجل (220) دعوى بجرائم الاتجار بالبشر و30 حالة انتحار

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ ، إن "رئاسات محاكم الاستئناف سجلت (220) دعوى خاصة بجرائم الاتجار بالبش، جاءت فيها رئاسة / الكرخ في المرتبة الأولى بـ (82) دعوى، تلتها رئاسة بـ (38) دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف بغداد / بـ (27) دعوى، في المقابل، لم تسجل رئاسات الاستئناف في النجف وذي قار والمثنى أي دعوى متعلقة بهذا النوع".وأضاف أن "مخالفة رقم (76) لسنة 2017، سجلت (284) دعوى، تصدرت فيها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة القائمة بتسجيلها (115) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بـ (76) دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف واسط بـ (70) دعوى، في حين خلت محاكم استئناف وبابل والنجف وذي قار والانبار والبصرة وصلاح الدين والمثنى وميسان وكربلاء تماماً من تسجيل أي دعوى متعلقة بمخالفة قوانين الإقامة".وتابع: "أما على صعيد حالات الانتحار، فقد أشارت الإحصاءات إلى تسجيل (30) حالة انتحار، إذ سجلت رئاسة أعلى معدل بـ (8) حالات، تلتها رئاسة بـ (6) حالات، في حين رصدت محاكم استئناف والمثنى (4) حالات انتحار في كل منهما، واستئناف النجف (3)، وواسط (2)، في حين رصدت المحاكم حالة انتحار واحدة في كل من: ديالى، وذي قار، وكربلاء".