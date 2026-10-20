العراق يعيد تدوير البطاريات المستهلكة

وقال الوحدات الإنتاجية في أمانة ، رائد عبد علي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "هناك نية لتأسيس معمل للاستفادة من البطاريات المستهلكة وإعادة تدويرها وتحديثها وفق المعايير الدولية، بالتنسيق مع أحد المعامل الرائدة في هذا المجال بالأسواق الأجنبية، بهدف توفير المواد الأولية وإنتاج بطاريات جديدة بالاستفادة من البطاريات المستهلكة".وأضاف، أن "هناك توأمة مع بلديات غازي عينتاب وطهران ومشهد، استفدنا من خلالها من الأفكار والمشاريع المنفذة لديهم لتأسيس عدد من المعامل، إذ استنسخنا مشروع الإطارات"، مشيرا إلى أن "هناك مشروعاً آخر ضمن خطط الدائرة المستقبلية، يتمثل بإنشاء معمل لتصنيع وحقن الآهين لإنتاج مشبكات الأمطار وأغطية فتحات تصريف المجاري، بهدف تغطية احتياجات أمانة بغداد منها".وأوضح، أن "جميع مشبكات الأمطار وأغطية فتحات تصريف المجاري يتم شراؤها حالياً من الأسواق المحلية، لعدم وجود معمل مختص بإنتاجها"، مؤكداً أن "الخطة تتضمن إنشاء معمل لتغطية احتياجات أمانة بغداد من مشبكات الأمطار وأغطية فتحات تصريف المجاري بمختلف أشكالها وأحجامها".