وزارة التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى قناة قبول الطلبة من خريجي المدارس الدولية

وقالت الوزارة، في بيان ورد لـ ، إنه "تم إطلاق استمارة التقديم الإلكترونية إلى قناة قبول الطلبة من خريجي المدارس الدولية الى الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2027/2026".وأضافت أنه "يتوجب على خريجي المدارس أعلاه ملء (25) اختياراً، وأن التقديم سيكون إلكترونيا عبر تطبيق (منصة قدم) الى غاية يوم الاحد الموافق 2026/10/25".ودعت الطلبة الى "الاطلاع على الضوابط الخاصة بالقبول الواردة في دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط وشروطه للسنة الدراسية 2027/2026".