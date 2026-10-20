جنايات ميسان: السجن لمدير المصرف الزراعي التعاوني الأسبق

وقال في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق مدير التعاوني الأسبق في ميسان".وأضافت ان " المدان أقدم على صرف قروض مالية للمواطنين خلافاً للضوابط والتعليمات، مما سبب هدراً وضرراً بالمال العام"، لافتا الى ان "الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".