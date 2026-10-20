وزير التربية يوجه باستثناء المحاضرين غير المستلمين لرواتبهم من إجراءات التسوية

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "وزير التربية وجه باستثناء المحاضرين المتعاقدين مع للتربية كافة، ممن لم يتسلموا رواتبهم، من إجراءات التسوية لحين استلام مستحقاتهم المالية".وأضافت ان "التوجيه يستهدف مراعاة ظروفهم المعيشية والإنسانية، وضمان حفظ حقوقهم لحين استكمال صرف الرواتب".