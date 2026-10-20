بالصور.. حملة امنية في بغداد والقبض على 17 مخالفا

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان " (241285) وبهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، تواصل واجبات تدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) غير المجازة، تمكنت خلالها اللجنة بالإشتراك مع مفارز (جهاز الامن الوطني، شرطة بيئة ، ، بيئة ، مركز شرطة باب الشيخ) من غلق وازالة (21) لصهر المعادن، مخالفين للضوابط والشروط البيئية وتعمل بدون موافقات اصولية مما يتسبب بأضرار على صحة وسلامة المواطنين وتلقي القبض على (17) مخالفاً من اصحابها، وذلك ضمن منطقة (باب الشيخ) بجانب الرصافة".وذكرت انه "تم تسليم المخالفين الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".