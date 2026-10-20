البنك المركزي يمدد دوام المصارف ويوجه بالعمل خلال العطل الرسمية

وجاء في وثيقة للبنك المركزي وردت لـ ، ان "على المصارف زيادة ساعات الدوام الرسمي خلال أيام العطلة الرسمية، مع الاستمرار بالعمل للمدة من 21 إلى 30 كانون الثاني 2026، لضمان عدم تأخر تنفيذ الحوالات الخارجية للزبائن".وأوضح أن "التوجيه يأتي في إطار تعزيز عمليات تنفيذ الحوالات الخارجية وضمان استمرارها خلال العطلة الرسمية".