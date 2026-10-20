التربية تحدد موعد التقديم على الانتساب لطلبة معاهد الفنون الجميلة

وذكر بيان للوزارة، انه "تستثني الضوابط المرحلتين الأولى والخامسة من الانتساب، مع السماح لطلبة المرحلة الخامسة بالانتساب بموافقة الوزير حصرا، باستثناء أبناء المبتعثين خارج في الدراستين الصباحية والمسائية، فضلا عن منتسبي القوات الأمنية في الدراسة المسائية، مع تنظيم مواعيد الامتحانات وإلزام المتقدم بتعهد خطي بعدم إلغاء الانتساب".وتتولى إدارات المعاهد – بحسب البيان – "تدقيق الطلبات والأوليات والتحقق من استيفاء الشروط، وإرسال قوائم المتقدمين لاستكمال الإجراءات الأصولية وإصدار أوامر الانتساب، مع استمرار الدوام لحين صدورها".