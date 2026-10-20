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التربية تحدد موعد التقديم على الانتساب لطلبة معاهد الفنون الجميلة
محليات
2026-10-20 | 08:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
183 شوهد
حددت
وزارة التربية
يوم الاحد المقبل، 25 تشرين الأول، موعدا لبدء استقبال طلبات الانتساب لطلبة
معاهد الفنون الجميلة
للبنين والبنات، للدراستين الصباحية والمسائية، ولغاية 26 تشرين الثاني 2026.
وذكر بيان للوزارة، انه "تستثني الضوابط المرحلتين الأولى والخامسة من الانتساب، مع السماح لطلبة المرحلة الخامسة بالانتساب بموافقة الوزير حصرا، باستثناء أبناء المبتعثين خارج
العراق
في الدراستين الصباحية والمسائية، فضلا عن منتسبي القوات الأمنية في الدراسة المسائية، مع تنظيم مواعيد الامتحانات وإلزام المتقدم بتعهد خطي بعدم إلغاء الانتساب".
وتتولى إدارات المعاهد – بحسب البيان – "تدقيق الطلبات والأوليات والتحقق من استيفاء الشروط، وإرسال قوائم المتقدمين لاستكمال الإجراءات الأصولية وإصدار أوامر الانتساب، مع استمرار الدوام لحين صدورها".
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