مصرف الرشيد يصدر توضيحاً بشأن اطلاق السلف الالكترونية

وذكر بيان للمصرف، ان "الكتاب المتداول بشأن الخدمات والسلف والقروض هو مخاطبة داخلية إدارية تهدف إلى حصر أنواع الخدمات التي سبق للمصرف العمل بها، ولا يُعدّ إعلاناً عن إطلاق خدمات أو سلف أو قروض جديدة".وأكد المصرف، أن "أي خدمات أو منتجات مصرفية جديدة يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعياً إلى اعتماد المعلومات الصادرة عنه حصراً وتوخي الدقة في تداول الأخبار والمعلومات".