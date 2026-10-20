الدفاع المدني ينقذ أشخاصاً عالقين داخل مصعد كهربائي في الفلوجة

وذكرت المديرية في بيان، أن فرق الدفاع المدني في استجابت بسرعة للحادث، وتمكنت من إخراج الأشخاص العالقين من داخل المصعد بسلام، بعد التعامل مع الموقف بمهنية ودقة في الأداء.وأضافت أن عملية الإنقاذ جرت من دون تسجيل إصابات تُذكر، ومن دون إلحاق أضرار بالمال العام.