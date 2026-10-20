مجلس النجف يصوت على مقترح استحداث محافظة "الكوفة المقدسة"

وذكر بيان صادر عن ، أن التصويت جرى خلال الجلسة الاعتيادية المنعقدة اليوم، الموافق 20 تشرين الأول 2026، على المقترح المقدّم من رئيس مجلس المحافظة، ، بشأن استحداث المحافظة الجديدة، ضمن حدودها الإدارية الحالية من الأقضية والنواحي.وأضاف أن المجلس صوّت أيضاً على المقترحات المقدّمة من أعضائه زيد الشمخي ومحمد وفاروق ، والمتعلقة برفع المستوى الإداري لنواحي والحيدرية والحرية والقادسية إلى أقضية، ضمن الحدود الإدارية لكل وحدة إدارية.