بغداد.. القبض على شخص يعيد تعبئة طحين وبيعه بعلامة تجارية غير مرخصة

وقال مصدر أمني لـ ، إن "المتهم كان يعيد تعبئة الطحين المجهز بأكياس وزن 50 كغم، داخل أكياس صغيرة بوزن 700 غم، باستخدام مكائن خاصة، قبل تغليفها وطرحها بالعلامة التجارية المذكورة".وأضاف أن " في دائرة الرقابة الصحية أكدت أن المعمل غير مجاز، مشيراً إلى أن الإجازة المتوفرة لديه كانت تحت التأسيس منذ 8 تشرين الأول 2025، ومخصصة لإنتاج الشعرية والمعكرونة".وأوضح أن "عملية الضبط أسفرت عن العثور على 20 سكيبة من الطحين، تحتوي كل واحدة منها على 120 شرنكاً من النايلون، وبواقع 10 أكياس لكل شرنك، زنة الكيس الواحد 700 غم".وأكد المصدر أن "الإجراءات القانونية اتُخذت بحق المتهم على خلفية المخالفات المسجلة، فيما جرى ضبط المواد والمعدات الموجودة داخل المعمل".