بسبب الكهرباء.. حريق يلتهم منزلين في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "الحريق اندلع في الشارع المؤدي إلى منطقة الجمعية ضمن ، نتيجة خلل في كيبلات الكهرباء، ما أدى إلى تطاير الشرر واحتراق منزل".وأضاف أن "الحريق تسبب بامتداد النيران إلى منازل مجاور"، فيما لم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر المادية أو تسجيل إصابات بشرية.