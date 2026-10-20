التربية تحسم مكان امتحانات طلبة الانتساب

وذكر بيان للوزارة، ان " للتقويم والامتحانات قررت أداء طلبة الانتساب امتحانات الفصل الأول ونصف السنة والفصل الثاني حضوريا في مدارسهم الأصلية، مع اعتماد الجداول والتوقيتات والمواد الدراسية والأسئلة الامتحانية نفسها المخصصة لطلبة الدوام الحضوري".وأوضح البيان، أن "الامتحانات الشهرية لطلبة الانتساب تجرى في نهايات الأشهر الدراسية، بواقع مرتين على الأقل في النصف الأول من السنة الدراسية ومرتين في النصف الثاني".وتشمل الضوابط تلاميذ الصف السادس الابتدائي، حيث يؤدون امتحاناتهم الشهرية وامتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية وفق الجداول والتوقيتات والمواد والأسئلة المعتمدة لأقرانهم من تلاميذ الدوام الحضوري.