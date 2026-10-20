الوائلي يعلن إطلاق سراح جميع سائقي الصهاريج العراقيين المحتجزين في سوريا

وذكرت الهيئة في بيان، انه "بتوجيه ومتابعة دولة رئيس ، يعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية إطلاق سراح جميع سائقي الصهاريج العراقيين المحتجزين في ".وأضاف البيان، "أسفرت الجهود والمتابعات المباشرة التي أجراها رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق الدكتور ، وبتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء علي ، عن إطلاق سراح جميع السائقين العراقيين والبالغ عددهم ١٥ سائقا، الذين كانوا محتجزين لدى السلطات السورية منذ فترة على خلفية مخالفات ارتُكبت أثناء عملهم في نقل مادة زيت الوقود بواسطة الصهاريج".وأضاف البيان "جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الاتصالات والمتابعات التي تولّاها رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كان آخرها تواصله المباشر مع رئيس للمنافذ والجمارك السورية، بدوي وخالد البراد المعاون لشؤون السوري ، حيث جرى بحث موضوع السائقين المحتجزين والظروف المحيطة باحتجازهم، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم جميعاً، وهو ما تحقق بفضل التعاون والتفاهم بين الجانبين العراقي والسوري والإعفاء من رسوم المخالفات".وتابع "تؤكد هذه الجهود الاهتمام الكبير الذي توليه ، برئاسة علي الزيدي، لشؤون المواطنين العراقيين ورعاية مصالحهم داخل البلاد وخارجها، ولا سيما سائقي الصهاريج الذين يؤدون دوراً مهماً في دعم ، وتنشيط حركة التجارة مع دول الجوار، وما يتحملونه من مشاق ومخاطر في سبيل استمرار حركة النقل والتبادل التجاري".