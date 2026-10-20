بغداد.. إخماد حريق في بناية تجارية بمنطقة الطالبية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أن "حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية من طابقين متخذة لتجارة الأدوات الاحتياطية في منطقة الطالبية".وتابعت، أنه "تم اخماد الحريق دون تسجيل إصابات بشرية".